Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Впервые за пять лет «Спартак» нанёс 27 ударов за матч

28 Июля 2024 • 17:40 Комментировать
Химки
1:3
Спартак Москва

В воскресенье, 28 июля, «Спартак» одержал выездную победу над «Химками» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

По данным телеграм-канала Opta Sports, в минувшей игре «Спартак» пробил по воротам 27 раз — это лучший результат команды с августа 2019 года, когда такое же количество ударов «красно-белые» нанесли в матче с «Крыльями Советов».

Следующим соперником «Спартака» в рамках РПЛ станут «Крылья Советов». Встреча третьего тура пройдет 5 августа. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки

Новости по матчу

Сегодня, 28 Июля
17:51
Мостовой: «Спартак» будет наверху»
17:49
Станкович: «Большую часть времени мы действовали так, как нужно, как единая команда»
17:40
Впервые за пять лет «Спартак» нанёс 27 ударов за матч
17:28
Первая победа Станковича добыта легионерами: кто из футболистов «Спартака» лучше всех сыграл против «Химок»
17:24
Мостовой — о дебюте Барко: «Красавчик, забил шикарный гол в моём стиле»
17:18
Барко: «Очень доволен провести свой первый матч, забить гол, я счастлив»
17:14
Агент Угальде отреагировал на дебютный гол форварда в РПЛ
17:04
Дебютный гол Барко поверг «Химки»: «Спартак» одержал первую победу под руководством Станковича 1
16:42
Барко стал пятым за 15 лет игроком, забившим со штрафного в дебютном матче в РПЛ
16:41
«Спартак» громит «Химки» после гола Бабича
16:28
Угальде впервые забил в РПЛ за «Спартак» после зимнего трансфера
16:24
Угальде также забил дебютный гол, «Спартак» уже уверенно ведёт в матче с «Химками»
16:23
«Спартак» последним открыл счёт голам в сезоне РПЛ
16:20
Барко со штрафного открыл счёт в матче между «Химками» и «Спартаком»
16:19
Игорь Федотов раскритиковал арбитра Казарцева после пенальти в пользу «Спартака»
15:47
Вера спокойно забил «Спартаку», но ВАР отменил гол 1
14:53
Артига: «Давно ждали встречи с такими большими командами, как «Спартак»
14:52
Станкович: «Барко приехал с большим желанием показать себя на протяжении всех 90 минут»
14:39
Глушаков рассказал, как поддерживает форму
14:30
«Химки» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
14:10
Глушаков ответил на вопрос о тренерской работе в «Химках»
14:06
Соболев отсутствует в заявке «Спартака» на матч РПЛ
13:52
Новичок Барко – в основе «Спартака» на матч против «Химок»
13:42
Глушаков рассказал о предложении музыканта Басты
13:28
Глушаков рассказал, как относится к «Спартаку»
12:23
«Химки» – «Спартак» Москва: прогноз и ставки БК Pinnacle
09:00
«Химки» – «Спартак»: Возможные стартовые составы от Станковича и Артиги
02:02
Химки - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Июля
22:29
Мор сделал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»
17:51
Радченко: «Для меня не будет сенсацией, если «Химки» победят «Спартак»
17:25
Нигматуллин высказался о переходе Довбни в «Спартак»
17:18
Эксперты оценили шансы «Спартака» проиграть и второй матч при Станковиче
17:14
Радченко не понял трансфер Довбни в «Спартак»
16:44
Бушманов — об игре с «Химками»: «Спартак» будет доминировать»
16:38
Нидерландский журналист: «Угальде — очень талантливый игрок»
16:32
Мор оценил трансфер Дмитриева в «Спартак»
16:12
Игорь Обухов: «Со «Спартаком» будем играть только на победу»
13:03
Шавло: «Играть Довбня в «Спартаке» не будет»
12:49
Рианчо: «Опыт Довбни может быть полезен для молодых игроков «Спартака»
11:50
Бушманов: «Подписание «Спартаком» Довбни воспринимаю абсолютно нормально»
11:36
Корнеев: «К сумме трансфера Барко есть большие вопросы, у него слабая статистика»
11:18
Хомуха высказался о новичке «Спартака» Дмитриеве
10:49
Камоцци: «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые имеют большую компетентность в футболе»
09:29
Червиченко рассказал, для чего «Спартак» подписал Довбню
26 Июля
22:26
Ставка и прогноз на матч Химки — Спартак чемпионата России — 28 июля 2024
21:37
«Спартак» объявил о трансфере вратаря
20:32
Тикнизян снова интересен «Спартаку»
19:18
«Спартак» не платил «Уралу» 2,5 млн евро за Дмитриева
18:21
Стало известно, сколько миллионов евро «Спартак» заплатил за Дмитриева
17:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Химки — Спартак РПЛ — 28 июля 2024
17:16
Гладилин ответил, есть ли у Дмитриева шансы заиграть в «Спартаке»
17:06
«Спартак» раскрыл срок контракта Дмитриева
16:50
Бушманов не уверен, что Дмитриев усилит «Спартак»
16:01
«Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25
15:33
Дмитриев — новый игрок «Спартака»
15:19
«Спартак» купил российского игрока
15:13
«Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован
14:58
Гладилин: У Станковича не будет проблем в случае поражения «Спартака» от «Химок»
14:55
Деменко рассказал, кто из российских игроков мог бы усилить «Спартак» 1
14:34
Бушманов высказался, сможет ли Барко усилить «Спартак»
25 Июля
18:51
Тарханов заявил, что Соболева нужно отправить в «Спартак-2»
18:31
«Спартак» нашёл левого защитника 1
18:13
Сочнов навал «Спартак» средней командой
17:57
Барко: «Цель — взять много титулов в форме «Спартака»
17:49
Хавбек «Спартака» Барко назвал своё главное качество
17:41
Барко: Мне нравится дриблинг Месси, Неймара и Мбаппе
17:32
Барко: Станкович хочет использовать меня на позиции «десятки»
17:22
Актуальная ставка и прогноз на матч Химки – Спартак чемпионата России – 28 июля 2024
17:19
Тарханов дал совет Станковичу
16:19
Барко: «Я очень рад быть в таком великом клубе, как «Спартак»
16:15
Тюнин: В «Спартаке» мы цеплялись с Дзюбой, он был дерзким
16:06
Романцев, Станкович и капитанский совет «Спартака» почтили память Черенкова
15:12
Камоцци не уверен, что Барко решит проблемы «Спартака»
14:28
«Спартак» объявил о трансфере Барко
13:48
Гранат назвал самый удачный трансфер «Спартака» за последнее десятилетие
13:41
Даниил Денисов: «Хочу, чтобы каждый футболист показывал своё желание играть за «Спартак»
12:50
Ринат Билялетдинов рассказал, почему не ждёт лёгкого матча для «Зенита» в Казани
12:38
Стало известно, когда «Спартак» объявит о трансфере Барко
12:21
Балахнин считает, что «Спартак» может проиграть «Химкам» 3
24 Июля
22:19
Барко провёл первую тренировку со «Спартаком», хотя трансфер ещё не состоялся
21:29
Гладилин: «Спартак» обыграет «Химки», если Соболев не будет играть»
21:16
Заварзин считает, что «Спартак» может уволить главного тренера в случае поражения в матче с «Химками»
20:34
Дьяков высказался о решении «Спартака» отстранить Соболева от тренировок
19:16
Тихонов предположил, почему «Спартак» купил Виллиана Жозе
18:05
Кирьяков считает, что «Спартак» поступил правильно, отстранив Соболева от тренировок
16:56
Кечинов — о Тавареше: «Он причёской своей запомнился, а не игрой за «Спартак»
16:34
«Спартак» следит за игроком сборной Швейцарии
16:30
Коновалов: «Не нужно было раздувать этот конфликт, но Соболев всегда был неординарным парнем» 3
16:17
Раскрыта сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак»
16:01
Агент Луиса Энрике отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком»
15:54
Станкович убедил Маркиньоса перейти в «Спартак»
15:38
Мостовой — о Соболеве: «Деньги решают всё»
15:29
«Спартак» подпишет Промеса при одном условии 2
15:21
«Спартак» перехватил игрока у «Локомотива»
15:14
Кирьяков: Очевидно, что Соболев идёт в «Зенит» за деньгами
14:56
Арустамян поделился инсайдом о трансферном бюджете «Спартака»
14:47
Раскрыты все трансферные цели «Спартака»
14:39
«Спартак» ведёт переговоры с Луисом Энрике
14:32
Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Соболева надо было раньше отстранить от работы с первой командой
14:17
Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» 2
13:40
Булыкин: Соболев плохо влияет на атмосферу в «Спартаке»
10:38
Ставка и прогноз на точный счёт матча Химки — Спартак РПЛ — 28 июля 2024
23 Июля
22:37
Титов — о Соболеве: Мне непонятно, почему люди уходят из «Спартака» в «Зенит» 1
21:21
Марио Фернандес может перейти в «Химки»
20:55
Силкин: «Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит»
20:45
Колосков – об отстранении Соболева от тренировок со «Спартаком»: «Ну и Бог с ним» 1
20:44
Камоцци: «Уход Соболева станет потерей для «Спартака»
20:33
В «Зените» высказались о переходе Соболева
20:25
Стало известно, почему Соболев не тренируется со «Спартаком»
20:14
В «Спартаке» сообщили, что Соболев отстранён от тренировок с командой
19:39
Борис Игнатьев считает, что ещё рано оценивать работу Станковича в «Спартаке» 1
19:26
Станкович не сообщал игрокам «Спартака» об уходе Соболева 3
19:13
Станкович объявил игрокам «Спартака» об уходе Соболева 3
18:36
В ЛАСКе заявили, что рады аренде Тавареша
17:40
Стало известно, сможет ли ЛАСК выкупить Тавареша у «Спартака»
17:14
«Спартак» объявил об уходе защитника
16:54
Радимов сомневается, что возрастные игроки помогут «Химкам»
16:22
Радимов: Пока Станкович во всём разберётся, его уже уволят
22 Июля
17:52
Мирзов высказался о матче против «Спартака»
08:45
Как будет выглядеть «Спартак» в сезоне-24/25: состав, тактика, цели, трансферы
21 Июля
21:19
Игнатов: «Буду доволен только первым местом «Спартака» в РПЛ» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
1
3
3.65 3.70 1.99
Видео
35 мин
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
0
0
2.33 3.60 2.95
Видео
28.07.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.34 5.20 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июля
18:02 · Россия. Премьер-лига
Станкович тепло обнял Зобнина после победы «Спартака» над «Химками» видео
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков: «Проиграли, таков футбол»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Мы подарили победу «Спартаку»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» будет наверху»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Большую часть времени мы действовали так, как нужно, как единая команда»
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Химок»: «Проиграли, но извлекли ценный урок»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Впервые за пять лет «Спартак» нанёс 27 ударов за матч
17:31 · Россия. Премьер-лига
Барко признан лучшим игроком в своём дебютном матче за «Спартак»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о дебюте Барко: «Красавчик, забил шикарный гол в моём стиле»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Локомотива»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Очень доволен провести свой первый матч, забить гол, я счастлив»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Угальде отреагировал на дебютный гол форварда в РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Не думаю, что поле - колоссальное преимущество для «Оренбурга»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Команда «Ахмат» очень хорошо подготовлена»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:57 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Барко стал пятым за 15 лет игроком, забившим со штрафного в дебютном матче в РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» громит «Химки» после гола Бабича
16:28 · Россия. Премьер-лига
Угальде впервые забил в РПЛ за «Спартак» после зимнего трансфера
16:24 · Россия. Премьер-лига
Угальде также забил дебютный гол, «Спартак» уже уверенно ведёт в матче с «Химками»
16:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» последним открыл счёт голам в сезоне РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Барко со штрафного открыл счёт в матче между «Химками» и «Спартаком»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов раскритиковал арбитра Казарцева после пенальти в пользу «Спартака»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Петрушин считает, что «Динамо» просто повезло в матче с «Локомотивом» эксклюзив
15:58 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Динамо» назвал причины победы над «Локомотивом» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем