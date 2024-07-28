Впервые за пять лет «Спартак» нанёс 27 ударов за матч

В воскресенье, 28 июля, «Спартак» одержал выездную победу над «Химками» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

По данным телеграм-канала Opta Sports, в минувшей игре «Спартак» пробил по воротам 27 раз — это лучший результат команды с августа 2019 года, когда такое же количество ударов «красно-белые» нанесли в матче с «Крыльями Советов».

Следующим соперником «Спартака» в рамках РПЛ станут «Крылья Советов». Встреча третьего тура пройдет 5 августа. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.