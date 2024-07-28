Барко признан лучшим игроком в своём дебютном матче за «Спартак»

Сегодня, 28 июля, «Спартак» встречался на выезде с «Химками» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1. 25-летний Барко стал автором одного из голов, поразив ворота соперника со штрафного удара.

По итогам матча аргентинский дебютант «Спартака» был признан лучшим игроком по версии эксперта «Матч Премьер» Евгения Ловчева.

Соперником «Спартака» в третьем туре Российской премьер-лиги станут самарские «Крылья Советов». Поединок пройдет 3 августа в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 по мск.