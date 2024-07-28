Первая победа Станковича добыта легионерами: кто из футболистов «Спартака» лучше всех сыграл против «Химок»

Оценки футболистам Деяна Станковича
Есть первая победа «Спартака» под руководством Деяна Станковича, есть первая красивая победа! На фоне унылого фиаско в Оренбурге эти 3:1 с «Химками» смотрятся очень неожиданно. А нужно было лишь подписать Барко и отправить Соболева в резерв. Так получается?
«Красно-белые» легионеры проявили себя отлично – это можно сказать уверенно. А кто же конкретно внёс наибольший вклад в эту победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.
Статистика матча: владение мячом – 41:59, удары по воротам – 5:26, в створ – 2:10, угловые – 3:8. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.
Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
|49'Барко Эсекьель (0:1)
|55'Угальде Манфред (0:2)
|72'Бабич Срджан (0:3)
|(1:3) Магомедов Бутта90'
ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА «ХИМКИ» – «СПАРТАК»
ТЕО БОНГОНДА – 7,5. Нереализованный пенальти чуть занижает оценку Бонгонда, но ничуть не умаляет его заслуг. Тео очень круто двигался, менял фланги, открывался, созидал. В активе Бонгонда четыре ключевые передачи, два созданных момента и голевая передача.
Ему бы ещё в реализации добавить и сразу можно забирать титул лучшего игрока матча.
СРДЖАН БАБИЧ – 8,0. Но пока решают другие. И тройку лучших открывает защитник. Срджан Бабич для начала закрыл Руденко, выполнив свои прямые обязанности, а затем стал регулярно создавать остроту на стандартах. Логичным завершением его подключений стал гол, пришедший после подачи Медины.
Срджан ещё и три отбора положил в актив, снял весь верх, а на «первом этаже» единоборства выиграл четыре раза из шести.
МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 8,0. Неужели это случилось? Манфред Угальде стал играть на острие атаки! И ведь отлично получается, зачем были все эти «нырки» в глубину? Очень хорошо искал зоны, выскакивал из-за спин защитников, реагировал на прострелы. Семь (!) раз угрожал воротам, забил гол.
Наконец-то сыграл чистого форварда, нанеся ударов почти столько же (7), сколько и выполнил точных передач (11).
ЭСЕКЬЕЛЬ БАРКО – 8,5. Неужели именно его не хватало? «Спартак» нашёл краеугольный камень или это лишь яркий дебют с последующим регрессом? Как очень часто бывает у «красно-белых» легионеров. Пока же просто порадуемся за Барко.
Эсекьель стал всего пятым игроком, забившим в РПЛ со стандарта в дебютном матче. А главное, выполнил роль боевого «фантазисты». И опасные моменты создавал (два), и ноги в единоборствах не убирал – выиграл шесть эпизодов из восьми, и в дриблинг удачно шел – трижды.
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