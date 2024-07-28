Мостовой — о дебюте Барко: «Красавчик, забил шикарный гол в моём стиле»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника Эсекьеля Барко в дебютном матче за «красно-белых».

28 июля «Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 3:1. Автором одного из голов стал 25-летний аргентинец, который забил со штрафного удара.

«Барко — красавчик, забил шикарный гол, в моем стиле, можно сказать. Он был хорош, видно, что приехал футболист», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что пока рано делать выводы, нужно посмотреть на него в нескольких матчах.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» примет на своем поле «Крылья Советов».