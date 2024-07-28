Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов призвал не сбрасывать команду со счетов в нынешнем сезоне, несмотря на субботнее поражение «железнодорожников» от «Динамо» с результатом 1:3.

«Потенциал у «Локомотива» есть, поэтому я бы не списывал их со счетов. Возможно, у клуба появятся сильные игроки, но мне кажется, что «Локомотив» в этом сезоне сделал ставку на молодых футболистов. Надеюсь, у них пройдёт пробуксовка, которая точно временная», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги «Локомотив» имеет три очка в своём активе. При этом команда Михаила Галактионова много пропускает – пять голов в двух матчах.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Ахмата» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 4 августа.