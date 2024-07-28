Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Локомотива»

28 Июля 2024 • 17:21 Комментировать

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов призвал не сбрасывать команду со счетов в нынешнем сезоне, несмотря на субботнее поражение «железнодорожников» от «Динамо» с результатом 1:3.

«Потенциал у «Локомотива» есть, поэтому я бы не списывал их со счетов. Возможно, у клуба появятся сильные игроки, но мне кажется, что «Локомотив» в этом сезоне сделал ставку на молодых футболистов. Надеюсь, у них пройдёт пробуксовка, которая точно временная», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги «Локомотив» имеет три очка в своём активе. При этом команда Михаила Галактионова много пропускает – пять голов в двух матчах.

В следующем туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Ахмата» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 4 августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
1
3
3.65 3.70 1.99
Видео
35 мин
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
0
0
2.33 3.60 2.95
Видео
28.07.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.34 5.20 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июля
18:02 · Россия. Премьер-лига
Станкович тепло обнял Зобнина после победы «Спартака» над «Химками» видео
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков: «Проиграли, таков футбол»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Мы подарили победу «Спартаку»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» будет наверху»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Большую часть времени мы действовали так, как нужно, как единая команда»
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Тренер «Химок»: «Проиграли, но извлекли ценный урок»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Впервые за пять лет «Спартак» нанёс 27 ударов за матч
17:31 · Россия. Премьер-лига
Барко признан лучшим игроком в своём дебютном матче за «Спартак»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о дебюте Барко: «Красавчик, забил шикарный гол в моём стиле»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Локомотива»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Барко: «Очень доволен провести свой первый матч, забить гол, я счастлив»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Угальде отреагировал на дебютный гол форварда в РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Не думаю, что поле - колоссальное преимущество для «Оренбурга»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Команда «Ахмат» очень хорошо подготовлена»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:57 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Барко стал пятым за 15 лет игроком, забившим со штрафного в дебютном матче в РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» громит «Химки» после гола Бабича
16:28 · Россия. Премьер-лига
Угальде впервые забил в РПЛ за «Спартак» после зимнего трансфера
16:24 · Россия. Премьер-лига
Угальде также забил дебютный гол, «Спартак» уже уверенно ведёт в матче с «Химками»
16:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» последним открыл счёт голам в сезоне РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Барко со штрафного открыл счёт в матче между «Химками» и «Спартаком»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов раскритиковал арбитра Казарцева после пенальти в пользу «Спартака»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Петрушин считает, что «Динамо» просто повезло в матче с «Локомотивом» эксклюзив
15:58 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Динамо» назвал причины победы над «Локомотивом» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем