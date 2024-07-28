Барко: «Очень доволен провести свой первый матч, забить гол, я счастлив»

Лучший футболист встречи «Химки» - «Спартак» Эсекьель Барко для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Ваши эмоции после первого матча за «Спартак»?

- Очень доволен провести свой первый матч, забить гол, это очень здорово, я счастлив. Спасибо партнерам, спасибо команде.

- Расскажите про свой штрафной. В какой момент поняли, что будете бить именно вы? До игры обговаривали, что забираете штрафные себе, или в момент матча уже так разобрались?

- Я в тот момент понял, что могу пробить, исполнить штрафной. Я рад, что этот мой удар помог нам принести победу.

- Со стороны показалось, что у вас идеальное взаимопонимание с партнерами, с которыми вы тренируетесь совсем недавно. Так ли это на самом деле, или все-таки еще нужно время, чтобы притереться?

- Мы провели вместе неделю, тренировались, нашли взаимопонимание. Понятно, что нужно время, чтобы понимать друг друга еще лучше, но мне кажется, что сегодня все было хорошо.