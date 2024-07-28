Агент Угальде отреагировал на дебютный гол форварда в РПЛ

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о первом забитом мяче своего клиента в чемпионате России.

Сегодня, 28 июля, «Спартак» уверенно одолел на выезде «Химки» в матче второго тура РПЛ со счетом 3:1. Автором одного из голов стал 22-летний Угальде.

— Все очень рады за Манфреда. Хороший гол, — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» в январе. За это время футболист принял участие в 14 матчах в рамках РПЛ и отметился одним забитым голом.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» примет дома «Крылья Советов». Игра пройдет 5 августа.