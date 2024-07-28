Адиев: «Не думаю, что поле - колоссальное преимущество для «Оренбурга»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Чем сегодня силен «Ахмат»? Что вы сегодня покажете «Оренбургу»?

- Постараемся показать ту же сбалансированность во всех линиях, есть у нас определенные тактические изменения, подготовленные под «Оренбург». Надеюсь, те задачи, которые мы поставили, нам принесут пользу.

- Сравниваю ваш стартовый состав с составом в прошлом туре, есть всего одно изменение, о чем это говорит? Нет Швеца.

- Швец довольно-таки прилично провел то время, которое у него было с «Краснодаром», но мы считаем, что в этой игре Камил больше подходит, учитывая поле и наличие конструктивных соперников в центре поля, под этот стиль игры.

- Вы сказали о поле. Искусственный газон - преимущество сегодня у хозяев или же вы в равных условиях?

- Думаю, что в какой-то мере преимущество, потому что они здесь тренируются, но не думаю, что это будет какое-то колоссальное преимущество.