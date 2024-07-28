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Деограсия: «Команда «Ахмат» очень хорошо подготовлена»

28 Июля 2024 • 17:06 Комментировать
Оренбург
0:0
Ахмат
1 2.20 X 3.70 2 3.25
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Победный состав не меняют? Или у вас все-таки был соблазн внести какие-то изменения в стартовый состав сегодня?

- На самом деле я остался очень доволен стартовым составом, который у нас выходил в прошлом туре, поэтому решили его не менять и оставить тем же. Понятно, что у нас будет другой соперник, он играет по-другому, поэтому объяснили нашим игрокам, как нужно действовать, но стартовый состав остался прежним.

- Какие сильные стороны сегодняшнего соперника вам известны, самые яркие? Как с ними будете бороться?

- Я только могу сказать, что «Ахмат» - очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Все мы знаем, что «Ахмат» очень хорошо закончил прошлый сезон, его вторую часть и последние игры. Поэтому мы постарались к этому матчу подготовиться. Также нужно понимать, что очень хорошо сыграл «Ахмат» против «Краcнодара», вничью против очень хорошей команды. Поэтому видно, что команда очень хорошо подготовлена. Будем стараться показать свои сильные стороны и сегодня побеждать.

- Два первых тура вы начинаете дома. Насколько для вас это важно и удобно?

- Не знаю, хорошо ли это. Но знаю одно, что дома мы очень сильная команда, хорошо играем при своих трибунах, своих болельщиках. Что касается прошлого сезона, если не ошибаюсь, у нас была только одна победа на выезде, это против «Локомотива» (2:0). Поэтому нашим спасением в прошлом сезоне были домашние матчи. Будем стараться в этом году побеждать как на выезде, так и дома.

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ОРЕНБУРГ АХМАТ
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