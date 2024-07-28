Дебютный гол Барко поверг «Химки»: «Спартак» одержал первую победу под руководством Станковича

«Спартак» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 28 июля на стадионе «Арена Химки».

После явного провала в Оренбурге от Деяна Станковича ждали оправдания в Химках. За неделю «красно-белые» успели громыхнуть двумя новостями: отстранили от тренировок с первой командой Александра Соболева и приобрели аргентинца Эсекьеля Барко. Количество атакующих игроков осталось прежним, а вот что с качеством? Ответить должен был матч в Химках.

Станкович слегка преобразил атаку, в старте выпустив Угальде, Игнатова, Барко, Зобнина и Бонгонда. И позитивные подвижки были заметны: на седьмой уже минуте Зобнин проникающей передачей нашёл Игнатова, а Михаил плотно пробил метров с 16. Обухов смог перевести на угловой. Далее уже сам Игнатов передачей нашёл Барко, аргентинец хотел закинуть в дальнюю «девятку», но немного не попал.

Далее уже Рябчук подарил аргентинцу мяч и свободную зону, тот прокинул себе под ударную ногу и метров с восьми шарахнул в ближнюю штангу. Апогей гостевых моментов случится на девятой добавленной минуте, но сначала забьют «Химки». Заболотный отобрал мяч у Умярова и отдал налево. Мирзов вернул в центр на Веру, а аргентинец классным ударом упаковал мяч в угол. Всё бы хорошо, но после долгого просмотра повторов арбитры зафиксировали фол в борьбе Заболотного и Умярова.

Эта долгая остановка привела к четырём добавленным минутам, на пятой из которых Голубович выставил шлагбаум Угальде в штрафной площади. Ещё раз затянулся просмотр повторов, после которого Казарцев вернулся с вердиктом – пенальти. К мячу подошёл Тео Бонгонда с «точки» направил его в левый угол. Вот только туда же прыгнул и Обухов, парировавший сначала первый удар, а потом корявенькое добивание.

Сильно затянулся первый тайм, но голов не принёс. Зато не прошло пяти минут второй половины встречи, как Барко сказал своё слово. Бонгонда заработал стандарт метрах в 20 от ворот, Эсекьель примерился и техничным ударом со штрафного упаковал мяч в «девятку» – 0:1. Первый гол «Спартака» в новом сезоне, первый гол Барко за «Спартак». Ещё и очень красивый.

Вскоре Угальде удвоил преимущество. Зиньковский сделал пас на левый фланг на Тео, Бонгонда прострелил низом вдоль ворот, а Угальде метров с пяти отправил мяч в сетку – 0:2. Довольно просто «красно-белым» давались голы и моменты. Бонгонда вновь оказался на острие и бил с 15 метров – Обухов парировал. Барко отличным забросом нашёл Тео, тот прострелил на Угальде, но и тут голкипер выиграл дуэль, парировав удар костариканца с 10 метров. Обухов работал за себя и за того парня.

В таком темпе прилетел и разгром. Свежий Медина навесил от угла поля, Бабич отклеился от Филина и ногой пробил в угол – 0:3. В концовке ещё дебютировал Виллиан, заменивший Угальде, а вместо Барко вышел Пруцев. А «Спартак» одержал очень уверенную победу. Правда, гол престижа на 90-й минуте случился-таки. Терехов закинул на Бутту Магомедова, тот отклеился от защитников и в касание прошил Максименко – 1:3.

Победа над «Химками» смогла перекрыть фиаско в Оренбурге, но впереди у «красно-белых» испытание посложнее – дерби с «Динамо» в Кубке России.