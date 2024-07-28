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Дебютный гол Барко поверг «Химки»: «Спартак» одержал первую победу под руководством Станковича

28 Июля 2024 • 17:04 Комментировать (1)
Химки
1:3
Спартак Москва

«Спартак» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч второго тура РПЛ состоялся 28 июля на стадионе «Арена Химки».

Протокол игры  
Химки1:3Спартак Москва
  49'Барко Эсекьель (0:1)
  55'Угальде Манфред (0:2)
  72'Бабич Срджан (0:3)
Магомедов Бутта (1:3) 90'  
Обухов ИгорьФилин АлександрАнджелкович Неманья  62'Терехов СергейГолубович ПетарОриньо II 65' (Магомедов Бутта ( 65') Хосонов ХетагВера Лукас Габриэль 76' (Степанов Данил ( 76') Мирзов Резиуан 65' (Глушаков Денис ( 65') Руденко Александр Александрович 77' (Берковский Илья ( 77') Заболотный Антон  74' 81' (Панченко Кирилл ( 81')
Запасные: Кокарев НикитаСадыгов ИльяАбдуллахи КвариМелентиевич СтефанИсаенко ОлегВолков ЗахарЮсупов Артур
Максименко АлександрРябчук ОлегЧернов НикитаБабич СрджанХлусевич Даниил 67' (Денисов Даниил ( 67') Умяров НаильБонгонда Тео 67' (Медина Хесус ( 67') Зобнин РоманБарко Эсекьель 77' (Пруцев Данил ( 77') Игнатов Михаил 46' (Зиньковский Антон ( 46') Угальде Манфред 77' (Виллиан Жозе ( 77')
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелСелихов АлександрТихомиров ИльяМелёшин ПавелМартинс КристоферЛитвинов Руслан
28 июля. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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После явного провала в Оренбурге от Деяна Станковича ждали оправдания в Химках. За неделю «красно-белые» успели громыхнуть двумя новостями: отстранили от тренировок с первой командой Александра Соболева и приобрели аргентинца Эсекьеля Барко. Количество атакующих игроков осталось прежним, а вот что с качеством? Ответить должен был матч в Химках.

Станкович слегка преобразил атаку, в старте выпустив Угальде, Игнатова, Барко, Зобнина и Бонгонда. И позитивные подвижки были заметны: на седьмой уже минуте Зобнин проникающей передачей нашёл Игнатова, а Михаил плотно пробил метров с 16. Обухов смог перевести на угловой. Далее уже сам Игнатов передачей нашёл Барко, аргентинец хотел закинуть в дальнюю «девятку», но немного не попал.

Далее уже Рябчук подарил аргентинцу мяч и свободную зону, тот прокинул себе под ударную ногу и метров с восьми шарахнул в ближнюю штангу. Апогей гостевых моментов случится на девятой добавленной минуте, но сначала забьют «Химки». Заболотный отобрал мяч у Умярова и отдал налево. Мирзов вернул в центр на Веру, а аргентинец классным ударом упаковал мяч в угол. Всё бы хорошо, но после долгого просмотра повторов арбитры зафиксировали фол в борьбе Заболотного и Умярова.

Эта долгая остановка привела к четырём добавленным минутам, на пятой из которых Голубович выставил шлагбаум Угальде в штрафной площади. Ещё раз затянулся просмотр повторов, после которого Казарцев вернулся с вердиктом – пенальти. К мячу подошёл Тео Бонгонда с «точки» направил его в левый угол. Вот только туда же прыгнул и Обухов, парировавший сначала первый удар, а потом корявенькое добивание.

Сильно затянулся первый тайм, но голов не принёс. Зато не прошло пяти минут второй половины встречи, как Барко сказал своё слово. Бонгонда заработал стандарт метрах в 20 от ворот, Эсекьель примерился и техничным ударом со штрафного упаковал мяч в «девятку» – 0:1. Первый гол «Спартака» в новом сезоне, первый гол Барко за «Спартак». Ещё и очень красивый.

Вскоре Угальде удвоил преимущество. Зиньковский сделал пас на левый фланг на Тео, Бонгонда прострелил низом вдоль ворот, а Угальде метров с пяти отправил мяч в сетку – 0:2. Довольно просто «красно-белым» давались голы и моменты. Бонгонда вновь оказался на острие и бил с 15 метров – Обухов парировал. Барко отличным забросом нашёл Тео, тот прострелил на Угальде, но и тут голкипер выиграл дуэль, парировав удар костариканца с 10 метров. Обухов работал за себя и за того парня.

В таком темпе прилетел и разгром. Свежий Медина навесил от угла поля, Бабич отклеился от Филина и ногой пробил в угол – 0:3. В концовке ещё дебютировал Виллиан, заменивший Угальде, а вместо Барко вышел Пруцев. А «Спартак» одержал очень уверенную победу. Правда, гол престижа на 90-й минуте случился-таки. Терехов закинул на Бутту Магомедова, тот отклеился от защитников и в касание прошил Максименко – 1:3.

Победа над «Химками» смогла перекрыть фиаско в Оренбурге, но впереди у «красно-белых» испытание посложнее – дерби с «Динамо» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
28 Июля 2024 в 17:16
ай со втарова падхода штангович взял вес с помащью судейки.. хех..
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