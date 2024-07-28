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Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак»

28 Июля 2024 • 16:57 Комментировать
Пари НН
0:3
ЦСКА Москва

В воскресенье «Спартак» проводит гостевой матч Российской премьер-лиги против «Химок». На 77-й минуте главный тренер московской команды Деян Станкович выпустил на футбольное поле нападающего Виллиана Жозе. Для 32-летнего бразильца это дебют за «красно-белых».

Отметим, что Виллиан Жозе вышел на поле при счёте 3:0 в пользу «Спартака», когда вопрос о результате поединка был практически закрыт.

Напомним, что в летнее трансферное окно Виллиан Жозе перебрался в «Спартак» из испанского «Бетиса». Теперь опытный футболист постарается хорошо проявить себя в российском футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виллиан Жозе

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