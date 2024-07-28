Барко стал пятым за 15 лет игроком, забившим со штрафного в дебютном матче в РПЛ

Эсекьель Барко быстро начал оправдывать свой летний трансфер. В дебютном матче за «Спартак» аргентинец расписался в ворота «Химок», отлично пробив со штрафного.

Эксперты из Opta оперативно собрали интересную статистику. Оказывается, за последние 15 лет только пять футболистов забивали голы со штрафного в своём дебютном матче в Российской премьер-лиге. В этом списке находятся Ненад Джорджевич («Крылья Советов», 2010 год), Исмаэл Силва («Ахмат», 2017 год), Максимилиан Филипп («Динамо», 2019 год), Юсуф Языджи (ЦСКА, 2022 год) и теперь Эсекьель Барко («Спартак», 2024 год).

В то же время отмечается, что в последний раз «Спартак» забивал со штрафного ещё в 2021 году, когда в матче с «Уралом» отличился Джордан Ларссон.