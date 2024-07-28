«Спартак» громит «Химки» после гола Бабича

«Спартак» продолжает разрывать оборону «Химок» в матче второго тура Премьер-лиги. В самом начале второго тайма Эсекьель Барко открыл счет со штрафного, и тут же Манфред Угальде замкнул прострел Тео Бонгонды вдоль ворот - 0:2. На 72-й минуте после подачи углового в центр штрафной мяч в сетку вколотил Срджан Бабич - 0:3, это разгром. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.