«Спартак» продолжает разрывать оборону «Химок» в матче второго тура Премьер-лиги. В самом начале второго тайма Эсекьель Барко открыл счет со штрафного, и тут же Манфред Угальде замкнул прострел Тео Бонгонды вдоль ворот - 0:2. На 72-й минуте после подачи углового в центр штрафной мяч в сетку вколотил Срджан Бабич - 0:3, это разгром. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Спартак» громит «Химки» после гола Бабича
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