Угальде впервые забил в РПЛ за «Спартак» после зимнего трансфера

В воскресенье «Спартак» проводит гостевой матч чемпионата России против «Химок». Второй тайм команда Деяна Станковича проводит гораздо лучше, чем первый, что нашло отражение в счёте на табло. Так, на 49-й минуте гол забил дебютирующий за «Спартак» Эсекьель Барко, а на 55-й минуте в воротах хозяев расписался Манфред Угальде.

Стоит отметить, что для Угальде это первый гол за «Спартак» в Российской премьер-лиге. В предыдущих 13 играх чемпионата России после зимнего трансфера костариканец не забивал.

Следить за матчем «Химки» - «Спартак» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.