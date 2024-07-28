Угальде также забил дебютный гол, «Спартак» уже уверенно ведёт в матче с «Химками»

Если в первом тайме матча второго тура Премьер-лиги против «Химок» у «Спартака» мало что получалось. Помимо незабитого пенальти был отмененный гол в ворота «красно-белых», то после перерыва столичная команда разыгралась. Эсекьель Барко со штрафного шикарно вложил мяч в ближнюю девятку, а вскоре отличился Манфред Угальде. Спартаковцы провели атаку по левому краю, из пределов штрафной Тео Бонгонда прострелил вдоль рамки, неприкрытый Угальде не мог промахнуться.

0:2 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.