«Спартак» последним открыл счёт голам в сезоне РПЛ

В воскресенье в Российской премьер-лиге проходит матч между «Химками» и «Спартаком». По ходу второго тайма счёт открыл новичок «красно-белых» - Эсекьель Барко. Аргентинцу удался шикарный удар со штрафного.

Стоит отметить, что «Спартак» стал последней командой, забившей гол в новом чемпионате России. Все остальные 15 команд лиги отметились голами ранее.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Химками» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что летом московский «Спартак» возглавил сербский тренер Деян Станкович.