Барко со штрафного открыл счёт в матче между «Химками» и «Спартаком»

В эти минуты проходит матч второго тура Премьер-лиги между «Химками» и «Спартаком». Первый тайм получился блеклым, но в его конце хозяева открыли счет после дальнего удара Лукаса Веры, который, впрочем, отменил ВАР, а соперник получил шанс пробить пенальти, но вратарь парировал угрозу от Тео Бонгонды.

В самом начале второго тайма отличился Эсекьель Барко. Новичок «Спартака» прямым ударом со штрафного вогнал мяч в ближнюю девятку ворот «Химок». «Красно-белые» повели со счетом 1:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.