Игорь Федотов раскритиковал арбитра Казарцева после пенальти в пользу «Спартака»

Игорь Федотов, который в своё время был арбитром категории ФИФА, высказался о назначенном пенальти в матче Премьер-лиги между «Химками» и «Спартаком». Федотов раскритиковал арбитра Василия Казарцева за то, что он не назначил пенальти без помощи ВАР.

«Вопрос не в том, что пенальти был, а в том, что Казарцев был в идеальной позиции, видел всё единоборство, но фол не зафиксировал. Угальде делал естественное движение к мячу, а соперник выставил бедро и тем самым сделал подножку. Это очень простой 11-метровый удар», - цитирует Федотова «Чемпионат».

По словам Федотова, он не понял, почему Казарцев так долго смотрел повторы. Экс-судья отметил, что теперь Казарцев получил более низкую оценку, чем мог бы, ведь подобные одиннадцатиметровые нужно фиксировать без помощи видеоассистента.

Отметим, что Тео Бонгонда пенальти не реализовал. Следить за вторым таймом матча «Химки» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.