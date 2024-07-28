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Петрушин считает, что «Динамо» просто повезло в матче с «Локомотивом» эксклюзив

28 Июля 2024 • 16:10 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Локомотив Москва

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ.

- Результат матча ожидаем для вас?

- Перед игрой было не очень хорошее чувство. И игра как раз показала, что «Динамо» просто повезло. «Локомотив» не должен был проигрывать, если брать по моментам. У гостей их было гораздо больше. Лучшим вариантом была бы ничья. В первые минуты матча было три убойных момента, которые «железнодорожники» должны были реализовывать. Была еще и штанга во втором тайме.

- Личка после матча сказал, что качество игры, которое показало «Динамо», не то, которое он хочет видеть. А вам как показалось?

- Полностью согласен с Личкой. Меня больше всего настораживает оборона. В данном сочетании игра защиты оставляет желать лучшего. Там проблем очень много. Если с «Факелом» играли довольно надежно, то вчера был проходной двор.

- С другой стороны, вчера в составе «Динамо» играло много резервистов – по разным причинам не было шести железных игроков основы.

- Там только два игрока из этих шести относятся к обороне. А так, играли два молодых парня, которые пока не совсем готовы к этому.

- Отталкиваясь от результата, может быть Личка все-таки убедил вас в том, что его команда учится справляться с проблемами?

- Надо посмотреть хотя бы пять матчей. Следующая игра тоже будет во многом показательная. Соперником будет «Спартак». Пусть это и кубковый матч, но он все равно многое покажет.

- Но «красно-белые» сейчас не блещут.

- Да, они пока оставляют не очень хорошее впечатление и по качеству игры, и по результату. Посмотрим, как они сегодня сыграют с «Химками». У нас состав будет примерно таким же, как с «Локомотивом». Больших изменений не жду. Вот мы и увидим, как эти ребята справятся со «Спартаком».

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Елена Григорьевская

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