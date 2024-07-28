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Бывший тренер «Динамо» назвал причины победы над «Локомотивом» эксклюзив

28 Июля 2024 • 15:58 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Локомотив Москва

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ.

- Результат матча ожидаем для вас?

- Да, и очень приятен. Хотя по игре «Локомотив» не заслуживал поражения.

- Главная проблема «Локомотива» - оборона?

- Любая оборона – это результат того, как против нее игры атака. Если она беззубая, то им легко. Но «Динамо» превзошло «Локомотив» в реализации моментов. Хотя «железнодорожники» создали не меньше голевых возможностей, а может даже больше. А что касается защиты, если команда пропускает по три мяча за игру – это не очень хорошо. Я понимаю, если бы гости забили пять мячей и победили 5:3, но то, что они два получили от «Акрона» и три от «Динамо» - это много для команды, которая на что-то претендует.

- Личка после матча сказал, что качество игры «Динамо», не то, которое он хочет видеть. А вам как показалось?

- Правильные слова. Тренер ищет недостатки в игре и не зацикливается на достоинствах. Преимущество приносит свои плоды, но важно, чтобы негатива было меньше. А «Локомотив» в этой встрече показал, что потенциал у него есть, просто реализация не на должном уровне.

- Качество игры «Динамо» на старте сезона вас устраивает?

- Вполне. Самое главное – есть желание и то, что играет много молодых ребят. Для них это как глоток воздуха, потому что не все тренеры доверяют молодым.    

- «Динамо» обыграло «Локомотив» без шести игроков основы. О чем это говорит?

- О том, что игра поставлена и ребята знают, что надо делать на поле.

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- Если резервисты дают результат, это значит, что усиление команде не требуется?

- Резервисты дают понять, что им надо уделять больше внимания. Пусть стабильно выходят на поле, тогда станет понятно, есть у них мастерство или нет. Пока ребята соответствуют уровню «Динамо».  

- Есть мнение, что «Динамо» сейчас выглядит сильнее, чем в прошлом сезоне. Тогда за два стартовых тура было только одно очко. В чем секрет нынешнего «Динамо»?

- Все зависит от календаря. В первом матче «Динамо» играло с «Факелом», далеко не фаворитом чемпионата. Да, у воронежцев есть неплохая игра, но подбор футболистов не того уровня. У «Локомотива» «бело-голубые» выиграли, но надо смотреть дальше. Скоро встреча со «Спартаком», с которым подопечные Лички играют тяжело. «Красно-белые» неубедительно начали сезон, но со счетов их списывать не стоит.   

Елена Григорьевская

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