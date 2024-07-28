Вера спокойно забил «Спартаку», но ВАР отменил гол

В матче второго тура Премьер-лиги «Химки» - «Спартак», казалось, был открыт счёт. На 41-й минуте новичок подмосковного коллектива Лукас Вера получил передачу с левого фланга, сделал три (!) касания мяча на месте и метров с 20 филигранно пробил в левый (ближний) угол ворот, а голкипер не дотянулся до мяча.

«Спартак» пропустил уже третий гол в сезоне, не забив ничего, и уступал «Химкам» со счетом 0:1, но недолго. Арбитр после просмотра повтором зафиксировал фол в атаке. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.