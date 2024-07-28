У «Локомотива» - худшая серия в дерби в истории

В субботу вечером «Локомотив» огорчил своих болельщиков. Команда Михаила Галактионова потерпела гостевое поражение от «Динамо» со счётом 1:3 в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Специалисты статистики из Opta обратили внимание на тот факт, что с начала прошлого чемпионата России «Локомотив» не выиграл ни одного из семи московских дерби. Это худшая серия «железнодорожников» в истории.

После двух туров «Локомотив» имеет три набранных очка в РПЛ.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт во вторник, 30 июля, - против «Ростова» на своём поле в Кубке России. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.