Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лишь два игрока в XXI веке стартовали в «Зените» так, как Глушенков – статистика

28 Июля 2024 • 15:23 Комментировать

В субботу вечером во втором туре чемпионата России «Зенит» разгромил на выезде «Рубин» со счётом 4:0. Один из голов на свой счёт записал Максим Глушенков, который забил за «сине-бело-голубых» уже пять раз. Три из этих пяти результативных ударов атакующий полузащитник нанёс в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, Глушенков стал лишь третьим игроком в XXI веке, забившим в двух своих стартовых матчах за «Зенит» в Премьер-лиге. Ранее это удавалось Фатиху Текке (2006 год) и Сердару Азмуну (2019 год).

Любопытно, что все свои пять голов за «Зенит» Глушенков забил с передачи полузащитника Вендела.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фатих Текке Сердар Азмун Максим Глушенков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован В «Барселоне» выбирают нового капитана - назван главный претендент
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
66 мин
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
0
1
3.65 3.70 1.99
Видео
28.07.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.33 3.60 2.95
Видео
28.07.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.34 5.20 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июля
16:10 · Россия. Премьер-лига
Петрушин считает, что «Динамо» просто повезло в матче с «Локомотивом» эксклюзив
15:58 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Динамо» назвал причины победы над «Локомотивом» эксклюзив
15:47 · Россия. Премьер-лига
Вера спокойно забил «Спартаку», но ВАР отменил гол 1
15:27 · Россия. Премьер-лига
У «Локомотива» - худшая серия в дерби в истории
15:23 · Россия. Премьер-лига
Лишь два игрока в XXI веке стартовали в «Зените» так, как Глушенков – статистика
14:53 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Давно ждали встречи с такими большими командами, как «Спартак»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Барко приехал с большим желанием показать себя на протяжении всех 90 минут»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, как поддерживает форму
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
14:25 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Первые три команды Армении по уровню примерно как зона стыков в РПЛ»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Глушаков ответил на вопрос о тренерской работе в «Химках»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Соболев отсутствует в заявке «Спартака» на матч РПЛ
13:52 · Россия. Премьер-лига
Новичок Барко – в основе «Спартака» на матч против «Химок»
13:48 · Россия. Премьер-лига
В руководстве «Динамо» назвали конкурентов команды в РПЛ
13:42 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал о предложении музыканта Басты
13:35 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» ответили на вопрос о Чалове из ЦСКА 2
13:28 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, как относится к «Спартаку»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «После двух туров не вижу конкурентов «Зениту»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» забило голы после детских ошибок «Локомотива»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Титов рассказал, кто победит в матче «Краснодар» - «Динамо»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Генич дал прогноз на матч «Краснодар» - «Динамо»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал точный счёт матча «Химки» - «Спартак»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Генич дал новый прогноз на матч «Спартака»
12:12 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «По игре «Локомотив» не заслуживал поражения»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Чалову будет тяжело в «Севилье» 2
Все новости
Рекомендуем