Лишь два игрока в XXI веке стартовали в «Зените» так, как Глушенков – статистика

В субботу вечером во втором туре чемпионата России «Зенит» разгромил на выезде «Рубин» со счётом 4:0. Один из голов на свой счёт записал Максим Глушенков, который забил за «сине-бело-голубых» уже пять раз. Три из этих пяти результативных ударов атакующий полузащитник нанёс в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, Глушенков стал лишь третьим игроком в XXI веке, забившим в двух своих стартовых матчах за «Зенит» в Премьер-лиге. Ранее это удавалось Фатиху Текке (2006 год) и Сердару Азмуну (2019 год).

Любопытно, что все свои пять голов за «Зенит» Глушенков забил с передачи полузащитника Вендела.