Станкович: «Барко приехал с большим желанием показать себя на протяжении всех 90 минут»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Накануне матча с «Химками» появилась информация, что Александр Соболев не будет тренироваться с основной. Хотелось бы узнать, чье это решение? Как его отсутствие сегодня повлияет на матч с «Химками»?

- Я думаю, клуб уже дал ту версию, которая является правильной. Сегодня мы здесь, чтобы поговорить о матче между «Спартаком» и «Химками», прекрасно матче здесь в Подмосковье.

- Барко сегодня в старте. Насколько он готов? Может ли он сегодня провести 90 минут, или его функционал сегодня ограничен?

- Это игрок высочайшего класса. Я уверен, что он отдаст себя полностью сегодня на поле. Он приехал с большим желанием показать себя на протяжении всех 90 минут. Но мы посмотрим, как будет складываться матч в целом, и как он сыграет.

- Виллиан Жозе, которого не было в заявке с «Оренбургом», сегодня в запасе. Насколько его может по ходу матча ждать?

- Сегодня мы его точно увидим на поле. В прошлом матче мы его не взяли с собой. Там было несколько причин, в том числе синтетическое покрытие. Он был готов, возможно, не на 100%. В последний период он тренировался прекрасно, и сегодня мы его увидим.