Глушаков рассказал, как поддерживает форму

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о том, как поддерживает себя в форме. По словам 37-летнего футболиста, он внимательно относится к своему восстановлению.

«Правильная подготовка к тренировкам, отдых, контроль самочувствия – всё это важно. Перед нашим разговором, например, я спал, организм восстанавливался. Регулярная баня тоже в приоритете, после матча или за три дня до игры это почти традиция», - сказал Глушаков пресс-службе «Химок».

Глушаков отметил, что если подходить к восстановлению профессионально, то возраст не играет роли. Также футболист «Химок» сообщил, что особенно не ограничивает себя в мучном и сладком. При этом Глушаков старается за четыре часа до сна ограничивать калории.

В воскресенье «Химки» сыграют со «Спартаком», не пропустите текстовую трансляцию.