Глушаков: «Первые три команды Армении по уровню примерно как зона стыков в РПЛ»

Полузащитник Денис Глушаков до возвращения в «Химки» провёл половину сезона в «Урарту». Опытный футболист оценил уровень чемпионата Армении. По словам Глушакова, лучшие армянские команды по уровню соответствуют тем командам, которые занимают зону стыковых игр в Российской премьер-лиге.

«Первые три команды – примерно как наша зона стыков, то есть лучшие команды ФНЛ и бьющиеся за выживание в РПЛ», - цитирует Глушакова сайт «Химок».

В воскресенье «Химки» проведут домашний матч чемпионата России против «Спартака». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.