Глушаков ответил на вопрос о тренерской работе в «Химках»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о том, может ли он выполнять тренерскую работу в подмосковном клубе.

«Думаю, это пока в планах. Есть здоровье и силы, чтобы играть, в то же время опыт позволяет помочь молодым, где-то подсказать, где-то направить на поле и вне его. Готов помогать клубу, чем могу, оставаясь при этом действующим футболистом», - цитирует Глушакова сайт «Химок».

Как известно, в стартовом туре Премьер-лиги «Химки» поделили очки с махачкалинским «Динамо» - ничья 1:1. В воскресенье Денис Глушаков и компания проведут домашний матч против «Спартака». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.