Соболев отсутствует в заявке «Спартака» на матч РПЛ

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях у «Химок» в рамках второго тура чемпионата России. В стартовый состав «красно-белых» попал атакующий полузащитник Эсекьель Барко, который совсем недавно перебрался в московский клуб.

Стоит отметить, что Александр Соболев не попал в заявочный лист «Спартака» на этот матч Премьер-лиги. Впрочем, вряд ли это может кого-то удивить, ведь нападающий ранее был отстранён от тренировок. «Красно-белые» приняли такое решение на фоне слухов о желании Соболева перебраться в «Зенит».

Матч «Химки» - «Спартак» начнётся в 15:00 по московскому времени, не пропустите трансляцию в текстовом формате.