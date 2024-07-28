Новичок Барко – в основе «Спартака» на матч против «Химок»

В воскресенье «Спартак» проведёт гостевой матч против «Химок» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Рулевой «красно-белых» Деян Станкович решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Чернов, Рябчук, Бабич, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Бонгонда, Барко, Угальде.

Отметим, что в основе «красно-белых» выйдет Эсекьель Барко, который только несколько дней назад перешёл в клуб. Для аргентинца это дебют. Александр Соболев – вне заявки, форвард недавно был отстранён на фоне слухов о желании уйти из клуба.

Следить за матчем «Химки» - «Спартак» можно будет в текстовой трансляции.