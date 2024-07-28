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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В руководстве «Динамо» назвали конкурентов команды в РПЛ

28 Июля 2024 • 13:48 Комментировать

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос о конкурентах команды в новом сезоне Российской премьер-лиги. По словам Гафина, все команды чемпионата являются для «бело-голубых» конкурентами.

«В этом сезоне главные конкуренты для «Динамо» - оставшиеся 15 клубов. Как показывает прошлый розыгрыш, мы можем обыграть «Зенит», а потом проиграть команде, которая идёт на последнем месте», - цитирует Гафина Sport24.

Гафин подчеркнул, что его мнение о конкурентах «Динамо» является абсолютно серьёзным.

Отметим, что в двух стартовых турах Российской премьер-лиги «Динамо» с одинаковым счётом 3:1 на своём поле обыгрывало «Факел» и «Локомотив». В третьем туре соперником команды Марцела Лички будет «Акрон».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин
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