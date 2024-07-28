Глушаков рассказал о предложении музыканта Басты

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, приглашал ли его музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, в ростовский СКА.

«Мы встречались не так давно, предложение действительно поступило. Насколько понял, интерес ко мне был не только как к игроку, но и с прицелом на тренерство. Обсудили тему с Васей, сказал, что еще хочу поиграть на высоком уровне. Когда закончу, вернемся к разговору, надеюсь», - слова Глушакова приводит пресс-служба «Химок».

Глушаков отметил, что футбольный проект Басты ему небезразличен, поскольку он родом из Ростовской области.

Сегодня, 28 июля, «Химки» проведут домашний матч Премьер-лиги против «Спартака». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.