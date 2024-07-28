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В «Севилье» ответили на вопрос о Чалове из ЦСКА

28 Июля 2024 • 13:35 Комментировать (1)

Альваро Рамирес, который в «Севилье» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу информации о том, что испанский клуб может подписать нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА. По словам Рамиреса, андалузский клуб имеет другую трансферную цель на эту позицию.

«Интересуется ли «Севилья» Фёдором Чаловым? У нас есть другая цель на позицию нападающего», - цитирует Рамиреса Sport24.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Фёдора Чалова в 11 миллионов евро. Действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Севилья Фёдор Чалов трансферы футбола - лето 2024 Альваро Рамирес ещё теги
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DezmaN
28 Июля 2024 в 13:54
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