В «Севилье» ответили на вопрос о Чалове из ЦСКА

Альваро Рамирес, который в «Севилье» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу информации о том, что испанский клуб может подписать нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА. По словам Рамиреса, андалузский клуб имеет другую трансферную цель на эту позицию.

«Интересуется ли «Севилья» Фёдором Чаловым? У нас есть другая цель на позицию нападающего», - цитирует Рамиреса Sport24.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Фёдора Чалова в 11 миллионов евро. Действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.