Глушаков рассказал, как относится к «Спартаку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о «Спартаке», за который выступал в своё время. Глушаков даже был капитаном «красно-белых», в том числе в чемпионском сезоне 2016/2017, когда команду тренировал Массимо Каррера.

Как известно, в воскресенье «Химки» и «Спартак» сыграют во втором туре Российской премьер-лиги.

«Спартак» мне не чужой, против него всегда приятно играть, и дома, и в гостях. У клуба много болельщиков, остался знакомый персонал, с несколькими футболистами, с которыми вместе играли, поддерживаем общение. Желания что-то кому-то доказывать нет, но есть большой интерес к самой игре и результату», - слова Глушакова приводятся на сайте «Химок».

Глушаков отметил, что «Спартак» выйдет на футбольное поле злым и будет хотеть реабилитироваться за поражение от «Оренбурга» в стартовом туре (0:2). В то же время Глушаков сказал, что по одной игре не стоит оценивать любую команду. Также опытный игрок «Химок» сообщил, что команда будет играть против «Спартака» «душой и сердцем».

Матч «Химки» - «Спартак» стартует в 15:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.