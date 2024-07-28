Радченко: «После двух туров не вижу конкурентов «Зениту»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о разгромной гостевой победе «сине-бело-голубых» над казанским «Рубином» со счетом 4:0.

«В матче «Рубин» - «Зенит» ждал большего противостояния и думал, что питерской команде будет нелегко. Но уровень футболистов «Зенита» совершенно другой. После двух туров не вижу конкурентов «Зениту», - приводятся слова Радченко на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в первом туре «Зенит» с таким же счетом победил самарские «Крылья Советов». После двух матчей подопечные Сергея Семака с шестью баллами занимают первое место в таблице РПЛ.