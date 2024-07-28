Булыкин: «Динамо» забило голы после детских ошибок «Локомотива»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин высказался о результате вчерашнего дерби между «Динамо» и «Локомотивом» (3:1) в рамках второго тура чемпионата России.

«Игра была зрелищной. Голы «Динамо» были забиты после детских ошибок «Локомотива». Если бы была ничья, то все бы восприняли этот результат как закономерный. Команды хорошо себя проявили», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После двух матчей «Динамо» набрало шесть баллов и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Железнодорожники», в свою очередь, с тремя очками находятся на седьмой позиции.