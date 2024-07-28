Титов рассказал, кто победит в матче «Краснодар» - «Динамо»

Во втором туре Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сыграет против махачкалинского «Динамо». Своим прогнозом на матч поделился бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

«Динамо» из Махачкалы «Краснодар» обязан побеждать. Даже проблемы в обороне не должны помешать. Ставлю на победу хозяев с форой (-1). Жду убедительного счета, минимум 2:0», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

«Краснодар» примет махачкалинское «Динамо» на своем поле сегодня, 28 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.