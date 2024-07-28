Генич дал прогноз на матч «Краснодар» - «Динамо»

В рамках второго тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Об этом матче поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Краснодару» дома, если он претендент на что-то серьезное, таких соперников, как «Динамо», надо обыгрывать. Мой прогноз - «Краснодар» выиграет минимум с разницей в 2 мяча», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» - «Динамо» состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 28 июля, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.