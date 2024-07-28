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Титов назвал точный счёт матча «Химки» - «Спартак»

28 Июля 2024 • 12:34 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о следующем матче «красно-белых». Во втором туре чемпионата России «народной команде» будут противостоять «Химки».

«Много новых футболистов у «Химок». Плюс тренер недавно пришел, только прививает команде свой футбол. Не до конца игроки восприняли требования. Поэтому ставлю на победу «Спартака». Думаю, 2:1 выиграют москвичи», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Химках сегодня, 28 июля, начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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