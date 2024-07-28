Генич дал новый прогноз на матч «Спартака»

В рамках второго тура чемпионата России подмосковные «Химки» на домашнем стадионе примут столичный «Спартак». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный комментатор Константин Генич.

«Сегодня Манфред Угальде забьeт свой первый гол в РПЛ. Скриньте», - написал Генич в своих социальных сетях.

Матч «Химки» - «Спартак» состоится сегодня, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступная на Liveresult.ru.

В первом туре «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» проиграл «Оренбургу».