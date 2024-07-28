Гранат: «По игре «Локомотив» не заслуживал поражения»

Во втором туре чемпионата России «Динамо» на своем поле обыграло «Локомотив» со счетом 3:1. Об этом матче поделился мнением бывший футболист Владимир Гранат.

«Атака явно преобладала над обороной. Особенно это относится к футболистам «Локомотива». Они создали много моментов, но не смогли воспользоваться ими. По игре «Локомотив» не заслуживал поражения», - передает слова Граната «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в середине следующей недели команды проведут матчи в Кубке России. «Динамо» на выезде встретится со «Спартаком», а «железнодорожники» померяются силами с «Ростовом».