Кузнецов: «Чалову будет тяжело в «Севилье»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость о возможном трансфере нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в испанскую «Севилью».

«В «Севилье» ему будет тяжело играть. Планка высокая. Там нужно за место в составе биться. Плюс в Испании большая конкуренция. «Севилья» ставит большие задачи. Нужно будет держать марку и уровень», - передает слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что кроме «Севильи» в подписании Чалова заинтересован греческий ПАОК.

Трудовое соглашение Чалова с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 11 миллионов евро.