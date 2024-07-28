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Кузнецов: «Чалову будет тяжело в «Севилье»

28 Июля 2024 • 12:05 Комментировать (2)

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость о возможном трансфере нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в испанскую «Севилью».

«В «Севилье» ему будет тяжело играть. Планка высокая. Там нужно за место в составе биться. Плюс в Испании большая конкуренция. «Севилья» ставит большие задачи. Нужно будет держать марку и уровень», - передает слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что кроме «Севильи» в подписании Чалова заинтересован греческий ПАОК.

Трудовое соглашение Чалова с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Севилья Дмитрий Кузнецов Фёдор Чалов ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
28 Июля 2024 в 12:27
ай.. летят у-у-ти-.. летят у-у-т-и
и... дыва г-у-с..-Я-Я-я..
чалкин в севильи все равно што керж. мл в пасатижэ заместа сафоныча.. А-ха-ха-ха! )))
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Cruyff
28 Июля 2024 в 12:09
надо идти к грекам это его уровень хотя если в Ла Лигу перейдёт будет ему респект, но правда ли это?
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