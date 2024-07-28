Гендиректор «Акрона» назвал минимальную цель в РПЛ

Гендиректор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов в беседе с представителями СМИ высказался о гостевой победе над воронежским «Факелом» (2:0) в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Первая победа в РПЛ действительно историческая для нашего клуба. Наша минимальная цель - сохраниться в РПЛ, но мы абсолютно точно верим в свои силы и надеемся, что сможем сделать больше», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Тольяттинский коллектив набрал три балла и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок в РПЛ «Акрон» сыграет на своем поле против московского «Динамо».