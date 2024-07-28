Ловчев: «Химки» и «Спартак» сейчас приблизительно равные команды»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Химками» во втором туре Российской премьер-лиги.

«Матч с «Оренбургом» дал пищу для размышлений Станковичу. Это была позорная неудача. Думаю, «Химки» и «Спартак» сейчас приблизительно равные команды. Но второй раз такой игры не будет», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре РПЛ «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. Матч в Химках состоится сегодня, 28 июля, начало запланировано в 15:00 по московскому времени.