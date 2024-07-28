Слишкович заявил, что может продолжить карьеру в России

Бывший наставник московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался относительно своего будущего. Боснийский специалист посетил вчерашнее дерби между «Динамо» и «Локомотивом» (3:1) на «ВТБ Арене».
- Увидим вас в роли главного тренера?
- Надеюсь.
- В российском чемпионате?
- Думаю, что да, - сказал Слишкович в интервью «Спорт-Экспрессу».
Напомним, что специалист руководил «Спартаком» в концовке прошлого сезона. «Красно-белые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице. В конце мая пост главного тренера команды занял Деян Станкович.
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