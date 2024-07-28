Гайич оценил старт ЦСКА в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о гостевой победе над «Пари НН» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» выиграли со счетом 3:0.

«Мы отлично сыграли против «Пари НН». Контролировали мяч, ход игры, имели достаточно голевых моментов. Самое главное - это первая победа в сезоне. Считаю, что мы хорошо начали сезон», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

После двух сыгранных матчей «армейский» коллектив набрал четыре балла и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре ЦСКА на домашнем стадионе примет «Оренбург».