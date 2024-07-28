Силкин прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с журналистами высказался о домашней победе «бело-голубых» над «Локомотивом» в рамках второго тура Премьер-лиги.
«Локомотив» играл не хуже, и моментов создал даже больше. Но сам факт, что в таком режиме команда набирает очки - это хорошо. Время покажет, как долго это будет продолжаться», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что столичное дерби завершилось победой «Динамо» со счетом 3:1. После двух матчей команда Марцела Лички с шестью очками занимает второе место, а «железнодорожники» (3) идут седьмыми.
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