Семак высказался о Миллере после победы «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в адрес главы «Газпрома» Алексея Миллера после матча с казанским «Рубином».
«Он заходил в раздевалку, поздравил команду с победой. Миллер всегда рядом с командой. Пытается сделать все, чтобы была польза для команды. И за это ему большое спасибо. И от меня, и от ребят», - передает слова главного тренера «сине-бело-голубых» клубная пресс-служба.
Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд выигрывает чемпионат России. В новом сезоне петербургский клуб одержал две разгромные победы со счетом 4:0. «Сине-бело-голубые» одолели «Крылья Советов» и «Рубин».
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