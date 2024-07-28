Семак высказался о Миллере после победы «Зенита»

«Он заходил в раздевалку, поздравил команду с победой. Миллер всегда рядом с командой. Пытается сделать все, чтобы была польза для команды. И за это ему большое спасибо. И от меня, и от ребят», - передает слова главного тренера «сине-бело-голубых» клубная пресс-служба.