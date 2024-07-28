«Попылю здесь год и уеду в «Зенит»: Генич раскрыл план нападающего «Краснодара»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о намерении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы продолжить карьеру в петербургском «Зените».
«Вот есть Кордоба, которого «Зенит» очень хотел. Он готов был переподписать с «Краснодаром», а «Зенит» насыпает еще больше. И Кордоба говорит: «Попылю здесь год и уеду в «Зенит», - приводятся слова Генича в социальных сетях журналиста Сергея Егорова.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Кордоба провел 27 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Рыночная стоимость колумбийца составляет 14 миллионов евро.
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