«Попылю здесь год и уеду в «Зенит»: Генич раскрыл план нападающего «Краснодара»

«Вот есть Кордоба, которого «Зенит» очень хотел. Он готов был переподписать с «Краснодаром», а «Зенит» насыпает еще больше. И Кордоба говорит: «Попылю здесь год и уеду в «Зенит», - приводятся слова Генича в социальных сетях журналиста Сергея Егорова.