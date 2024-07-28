Марков: «Извинился перед командой в раздевалке»

Форвард воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о поражении от тольяттинского «Акрона» в гостевом поединке второго тура Российской премьер-лиги. Нападающий был удален с поля в добавленное время к первому тайму.

«В первом тайме была плохая игра с нашей стороны. И, конечно, моё удаление. Подвёл всех: команду и болельщиков. Хотелось извиниться перед болельщиками. Перед командой извинился в раздевалке», - передает слова футболиста «Чемпионат».

«Факел» стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги с двух поражений. В первом туре воронежская команда уступила на выезде «Динамо» со счетом 1:3.