Чалов может перейти из ЦСКА в испанский клуб

Центрфорвард сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов представителя испанской Ла Лиги. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в подписании игрока заинтересована «Севилья».

Источник отмечает, что андалусийцы пока не активировали опцию выкупа футболиста. Между сторонами не было переговоров. Кроме того, Романо сообщил о готовности греческого ПАОКа активировать опцию выкупа Чалова.

В прошлом сезоне нападающий поучаствовал в 41 поединке за ЦСКА, записав на свой счет 16 забитых мячей и пять голевых передач. Трудовое соглашение 26-летнего нападающего с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года.